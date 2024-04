Barcellona-Valencia lunedì 29 aprile 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici La giornata si chiude a Montjuic

(Di sabato 27 aprile 2024) In pochi giorni la stagione delha subito due brutti colpi ma anche una svolta, più o meno inattesa: la sconfitta col PSG ha determinato l’addio alla Champions, con quella del Bernabeu i catalani hanno abdicato definitivamente anche per la lotto al titolo. In settimana però è anche arrivato il dietrofront di Xavi: dopo InfoBetting: Scommesse Sportive e

barcellona-valencia: minuto per minuto - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...

Continua a leggere>>

barcellona-valencia, le ultimissime sulle formazioni - Dopo la sconfitta nel Clasico, il Barcellona di Xavi deve assolutamente vincere per dimezzare(almeno in parte)il divario col Real Madrid e per sorpassare il Girona. Le probabili formazioni di Barcello ...

Continua a leggere>>

Liga, barcellona-valencia: pareggio a 5,10 nelle quote di Goldbet - Lunedì sera della Liga spagnola che vede la sfida tra Barcellona e Valencia, con i blaugrana ormai lontani dal titolo e in corsa per il secondo posto ...

Continua a leggere>>