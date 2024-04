Bambino di 6 anni tenta di salvare il fratellino di 3 dall’incendio | muoiono abbracciati I genitori donano gli organi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 aprile 2024) Undi 6muore abbracciato aldi 3 nell’incendio che ha distrutto la loro casa: “Hato disperatamente di salvarlo”. I due sono morti in ospedale per le conseguenze delle esalazioni e per le ustioni. La famiglia ha deciso di donare i loro.Leggi anche: Tragico incidente, pullman si schianta in autostrada, le vittime Un gesto eroico che purtroppo non è servito adue bambini di 3 e 6, morti in ospedale per le ferite riportate a causa dell’incendio scoppiato in casa. La tragedia è avvenuta a Clifton, in Virginia (Usa), lo scorso 10 aprile quando, per cause ancora da accertare, l’abitazione ha preso fuoco. I pompieri, accorsi quanto prima sul luogo, hanno trovato i fratellini al secondo piano dell’abitazione. William, il ...