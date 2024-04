Autonomia -ok Commissione Lunedì in Aula

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 aprile 2024) 20.50 Via libera dellaAffari costituzionali della Camera al disegno di legge per l'differenziata che approderànell'di Montecitorio. Laha concluso l'esame del Ddl approvando il mandato ai relatori a riferire in. Le opposizioni non hanno partecipato al voto in segno di protesta contro la tagliola sugli emendamenti. In Pd in una nota accusa di "forzature inaccettabili" e annuncia battaglia in.Esulta la Lega:"Finalmente ci siamo". "Ostruzionismo sinistra è stato sconfitto".