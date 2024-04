ATP Madrid 2024 - clamorosa eliminazione per Tsitsipas Monteiro firma l’impresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Prima sorpresa di questa giornata nel Masters1000 di. Il greco Stefanos(n.7 del ranking), tra i favoriti della vigilia, è stato sconfitto dal brasiliano Thiago(n.118 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-4. Una prestazione eccellente quella del sudamericano, con l’89% di prime di servizio in campo e in grado di mettere in difficoltà l’ellenico lungo la diagonale di rovescio. Da dire, decisamente sottotono la prova del nativo di Atene, molto lontano dai livelli raggiunti a Montecarlo. Nel primo set il brasiliano è molto bravo a tenere il primo turno di servizio e poi a mettere grande pressione sul lato sinistro di. Il greco fatica a contenere le accelerazioni mancine di, abilissimo a sfruttare l’incrocio dritto-rovescio. E così, matura il break nel terzo ...