Atletica - Suzhou Diamond League | programma e diretta TV

(Di sabato 27 aprile 2024) La seconda tappa della, circuito internazionale dell’leggera, è pronta a prendere il via quest’oggi e lo fa nuovamente dalla Cina, facendo tappa a. Diverse le stelle che vi prenderanno parte, compreso l’azzurro Mattia Furlani, pronto a cimentarsi nel suo salto in lungo per la prima uscita stagionale all’aperto. Spicca la presenza di Duplantis, fresco autore del nuovo record del mondo del salto con l’asta che ha ‘levato’ a se stesso, ma un grande spettacolo lo si aspetta dai 400m femminili con Paulino pronta a duellare con Diggs e McPherson tra le altre. Nei 100m maschili si rinnova il duello tra Coleman e Kerley, che sperano di scendere sotto i 10?, mentre nei 100m ostacoli femminili si preannuncia scoppiettante il solito duello tra Camacho-Quinn e Amusan. Andiamo dunque a scoprire cosa ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA EAST COSAT RELAYS DI Atletica CON MARCELL JACOBS D alle 21.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Diamond League 2024 in programma a Suzhou , nell’hinterland di Shanghai. La Diamond ... Continua a leggere>>

Atletica oggi in tv, orari diamond League suzhou 2024: programma, streaming, italiani in gara - Quest'oggi suzhou ospita il secondo appuntamento della diamond League 2024, massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera all'aperto. La ...

Continua a leggere>>

LIVE – diamond League suzhou 2024 con Mattia Furlani: atletica leggera in DIRETTA - La diretta testuale della seconda tappa della diamond League 2024 a suzhou: segui con noi gli aggiornamenti live ...

Continua a leggere>>

Olimpiadi di Parigi, tocca a Jacobs: domani prima chance di qualificazione. Gare anche per Crippa e Battocletti - Primo 'big Saturday' del 2024 per l’atletica leggera italiana. Marcell Jacobs a Jacksonville in Florida per l’atteso debutto stagionale sui 100 metri ; il ...

Continua a leggere>>