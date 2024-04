Ascolti TV | Venerdì 26 aprile 2024 Rai1 domina il prime time 23 02% e vince le 24 ore 18 64% - Canale5 16 22% e 16 41% Bene Crozza 5 7%

(Di sabato 27 aprile 2024) Gianni Morandi - Evviva! A causa di uno sciopero Nielsen, fino al 29, saranno disponibili soltanto i dati di fascia (e i dati dei programmi di Warner Bros. Discovery e Sky). Nella serata di ieri,26, suEvviva! ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. SuTerra Amara ha intrattenuto .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Diabolik è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia1 Nanny McPhee – Tata Matilda ha incollato davanti al video .000 spettatori con il %. Su Rai3 Queen Bees – Emozioni senza età segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 MasterChef ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Fratelli di ...

Estrazioni Lotto , SuperEna Lotto e 10e Lotto di venerdì 26 aprile 2024 : i numeri vincenti , per i concorsi di Lotto , SuperEna Lotto e 10e Lotto . Le Estrazioni dei principali concorsi della lotteria italiana tornano oggi in diretta su ItaliaSera.it con tutti i risultati ed i numeri estratti della terza ... Continua a leggere>>

QPR e Leeds vengono da una vittoria, rispettivamente per 1-0 contro il Preston, e 4-3 in trasferta contro il Middlesbrough. I londinesi però sono padroni del loro destino, nel senso che a due giornate dalla fine hanno quattro punti di vantaggio sulla terzultima con altre tre squadre nel mezzo, ... Continua a leggere>>

Ascolti tv venerdì 26 aprile 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 26 aprile 2024? Su Rai 1 è andato in onda Evviva! . Su Rai 2 Diabolik. Su Rai 3 Queen Bees – Emozioni senza età. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 ... Continua a leggere>>

Venerdì sera a Propaganda Live , il programma condotto su La7 dal videomaker Zoro, l'autore campano ... Partendo dal mancato monologo sul 25 aprile, infatti, Saviano ha spostato l'attenzione sul proprio ...

Continua a leggere>>

... pianificando la discussione in Aula per lunedì 29 aprile. Il passo rafforza l'accordo tra la Lega ... Dopo che venerdì sera la Capigruppo della Camera aveva confermato l'approdo in Aula del ...

Continua a leggere>>