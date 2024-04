Argentinos Juniors-Velez Sarsfield domenica 28 aprile 2024 ore 20 | 30 | formazioni - quot - pronostici

Le prime semifinaliste del torno sono due formazioni che hanno disputato la Zona A vinta dal River Plate: l’Argentinos Juniors ha chiuso la Prima Fase al secondo posto con 26 punti, il Velez Sarsfield quarto con 25. Bicho e Fortin si sono quindi già affrontanti in questa stagione pareggiando 0-0 ...

Dopo una lunga serie iniziale di sette incontri senza successi nei quali il Banfield aveva raccolto soltanto quattro pareggi, negli ultimi due turni la formazione di Julio Cesar Falcioni ha ottenuto due importanti successi contro il Deportivo Riestra per 2-0 e contro l’Atletico Tucuman per 3-0. ...

Aperta la stagione con un deludente pareggio interno contro l’Argentinos Juniors in cui il River Plate si è fatto raggiungere nel finale dopo il vantaggio iniziale di Miguel Borja, il Millionario ha rotto il ghiaccio superando in trasferta per 2-0 il Barracas Central nella seconda giornata della ...

