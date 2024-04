Allenatori a rischio - tifosi stufi | in un clima stran - Juventus e Milan si giocano il secondo posto

(Di sabato 27 aprile 2024) In uno e surreale va in scena l’ultima grande classica di questo campionato, quella tra, entrambe in difficoltà ma con un finale di stagione diverso: bianconeri e rossoneri siil, per provare quantomeno a essere la prima delle umane alle spalle dell’Inter dominatrice. Lo fanno con i loro, ormai quasi del tutto fuori dal progetto della prossima stagione: Pioli sembra destinato all’addio dopo l’ennesimo derby perso e una stagione che di fatto è finita già a metà aprile. Da on fire a odiato dai, la gestione di questa stagione non è stata assolutamente all’altezza e la società, che per bocca di Scaroni lo aveva pure confermato, adesso valuta un ...

Una giornata di allenamento con la As Roma femminile che ha appena vinto lo scudetto: ecco cosa abbiamo scoperto - Mister Alessandro Spugna ci accoglie con un sorriso di benvenuto, il clima è sereno. Del resto non potrebbe essere ... che grazie alla sconfitta della juventus hanno già la matematica certezza del ...

Juve-Milan, probabili formazioni: ancora guai per Pioli, l’attaccante out per infortunio - Le probabili di juventus-Milan, match valido per la 34esima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18.00. Altri guai per Pioli.

