Allegri-Pioli - l'ultimo scontro in Juventus-Milan | colori oppost - destini simili

allegri-pioli, l'ultimo scontro in Juventus-Milan: colori opposti, destini simili - Un ultimo grande acuto, un testa a testa finale, prima di salutare le rispettive squadre. Massimiliano Allegri e Stefano Pioli si preparano alla sfida che vedrà.

Palmeri: “Ecco perché Inzaghi ha fatto la differenza e Pioli e Allegri no. Da casa di riposo…” - Nel suo editoriale per SportItalia, Tancredi Palmeri ha parlato delle difficoltà riscontrate in questa stagione da Pioli e Allegri. A differenza di Simone Inzaghi, i due tecnici hanno dovuto ...

Milan, Lopetegui torna in vantaggio per la panchina. Ma sui social è "#Nopetegui" - Con Pioli ormai certo di salutare il Milan a giugno, in casa rossonera impazza il toto-successore. Nomi che vanno e nomi che vengono: nel listone c'è sempre stato quello di Julen Lopetegui, tecnico sp ...

