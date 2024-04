A Comicon l’autore di Spiderman - il fumettista Usa John Romita Jr

(Di sabato 27 aprile 2024) Storico incontro aa Napoli: ile disegnatore di Spider-Man e leggenda vivente del fumetto americanoJr. ha infatti incontrato per la prima volta Alex Polidori e Jacopo Calatroni, rispettivamente doppiatori italiani dei film e dei videogiochi con protagonista l’Uomo Ragno. Un momento che ha confermato l’internazionalità e la crossmedialità diche, ancora una volta, ha unito fumetto, cinema, videogiochi e molto altro.Jr. – artista straordinario, nonché uno dei simboli del fumetto americano degli ultimi 40 anni – è ospite didove è stato protagonista di eventi, incontri con il pubblico e della mostra “Jr. – Energia di china”....

comicon, l’autore di V per Vendetta: “Felice che quella maschera sia usata nelle contestazioni in tutto il mondo” - Il fumetto è stato uno dei maggiori punti di forza della "British invasion" che portò a un boom della passione per la creatività dei fumettisti anglosassoni ... Alla terza giornata di comicon sono ...

