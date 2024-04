Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA ALL'ALTEZZA DI RIANO IN DIREZIONE MAGLIANO SABINA CODE NEI DUE SENSI PER INCIDENTE ANCHE IN VIALE ANTONIO COSTA A CASTEL GANDOLFO SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA CASSIA TRA L'OGATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI