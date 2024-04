Via Tornabuoni - boutique presa d’assalto a colpi di trapano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Firenze, 26 aprile 2024 – Vianel mirino dei ladri nel cuore della notte: questa è stata la scena a cui ha assistito un fiorentino svegliato di soprassalto dai rumori provenienti dalla strada. Erano le due di notte, quando l’uomo è stato buttato giù dal letto per il baccano di quella che inizialmente poteva sembrare una ditta che lavorava in strada, ma ovviamente, a quell’ora, risultava essere troppo strano. L’uomo ha voluto accertarsi, quindi, su cosa stesse accadendo, ma quello che si è trovato davanti lo ha lasciato sgomento. La porta d’ingresso di una lussuosadi viadielettrico in piena notte. A quel punto non c’era da perdere altro tempo, l’uomo ha dato subito l’allarme al 112 spiegando poi la ...