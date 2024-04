Venite qui Re Carlo chiama il figlio Harry a Londra e c’è l’indiscrezione choc su Meghan

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nelle ore scorse i media statunitensi hanno sganciato la bomba: alcune fonti riservate avrebbe rivelato che renon starebbe rispondendo bene alle cure e che il quadro clinico generale del sovrano sarebbe piuttosto complicato. Proprio per questo, secondo alcune fonti da confermare, avrebbe contattato il principe. Le notizie più brutte sono state pubblicate sulle pagine del New York Post. Si legge: “Le condizioni di salute di Restanno progressivamente peggiorando, portando i funzionari di Buckingham Palace di aggiornare il piano per il suo imminente funerale. Le fonti ci hanno spiegato che la situazione non è affatto buona”. >> “Siamo noi, ci riconoscete?”. Le due del Grande Fratello amiche da bambine, si scoprono solo ora che è tutto finito “Naturalmente in questi giorni stanno esaminando ogni aspetto del ...