Venezia - il ticket per i turisti mordi e fuggi meglio della gabella Ztl

(Di venerdì 26 aprile 2024) Non possiamo dire di essere lieti di pagare ild'ingresso di 5 euro per entrare a. Sappiamo benissimo che anche quello è suolo pubblico, patrimonio dello Stato e non proprietà privata; insomma, che la città affacciata sulla laguna appartiene a tutti noi, come ogni altro comune del Belpaese. Però lo stesso non ci pare il caso di condannare l'iniziativa del sindaco Luigi Brugnaro, che da ieri al prossimo cinque maggio, i dieci giorni di mezza festa che l'Italia si prende nel cuoreprimavera, ha introdotto la tassa per i, quelli che arrivano ma non si fermano per la notte. Ieri si sono registrati 115mila accessi, ma solo in 15.700 hanno dovuto pagare, perché sono esenti i veneti, chi va in città per ragioni di lavoro o studio, chi ha lì parenti ...