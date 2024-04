Troppa bassa - poco attraente e opportunistica Anglo American boccia l' offerta da 36 mld di Bhp

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il gruppo Bhp aveva avviato un'da 31,1 miliardi di sterline (equivalenti a 38,8 miliardi di dollari) per acquisire, che prevede un valore di 25,08 sterline per azione, inclusi 4,86 sterline in azioniPlatinum e 3,4 sterline in azioni Kumba Iron Ore. C'è il rischio legato alle materie prime essenziali per la transizione ecologica e la produzione di veicoli elettrici dietro il tentativo record di fusione nel settore minerario. Segui su affaritaliani.it