Traffico Roma del 26-04-2024 ore 16 | 30

(Di venerdì 26 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla via Pontina Aprilia in Sud verso Latina fine poi sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Appia a Tor Marancia chiusa per il dissesto del manto stradale via Giulio Aristide Sartorio tra via dei numisi e via Ardeatina in corso nel rione San Saba il Gran Premio della Liberazione tre giorni di ciclismo che prevedono una serie di gare agonistiche non fino al tardo pomeriggio deviazioni e chiusure al passaggio dei ciclisti veniate anche diverse linee bus di zona ai Parioli proseguono i lavori su Viale Rossini tra via Guido D’Arezzo via Antonio Bertoloni modificato il servizio delle linee tram 23 19 che proseguono con autobus In collaborazione con Luce Verde infomobilità