timofeeva sotto shock a madrid dopo un furto misterioso: “Mi hanno tolto 10mila euro, non so come” - La tennista russa timofeeva si è sfogata sui social dopo la brutta disavventura di un brutto furto subito a madrid. Le sono stati tolti 10mila euro. Brutta disavventura per Maria timofeeva in quel di ...

Continua a leggere>>

Orden de juego, partidos y horarios de hoy, martes 23 de abril en el Mutua madrid Open 2024 - Los partidos del Mutua madrid Open se reparten entre el turno de día, que comenzará en torno a las 10:00 horas, y los partidos de turno de noche, que comenzarán sobre las 20:00 horas. De esta manera ...

Continua a leggere>>

Orden de juego del Mutua madrid Open del 23 de abril - Durante las próximas dos semanas, madrid se convierte en la capital mundial del tenis. Las mejores raquetas del mundo se reúnen en la Caja Mágica para la celebración del Mutua madrid Open, un torneo ...

Continua a leggere>>