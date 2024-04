TikTok | Nessun piano di vendere società negli Usa

Pechino, 26 apr. (Adnkronos) - La società madre cinese di TikTok, ByteDance, ha comunicato di non avere intenzione di vendere, dopo che gli Stati Uniti hanno approvato la legge per vendere l'app, che, altrimenti, verrebbe bandita in America. "ByteDance non ha intenzione di vendere TikTok", ha ...

Joe Biden firma la legge che potrebbe mettere al bando TikTok negli USA. Se la società cinese ByteDance non troverà un acquirente americano – entro nove mesi – per vendere, l’App sarà bloccata nel territorio. Joe Biden, il presidente firma la legge che potrebbe bloccare TikTok in USA Il ...

