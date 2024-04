Tempesta Sancho in arrivo - dove e quando pioverà Nuovo calo delle temperatur - le previsioni fino al primo maggio

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nuova perturbazione atlantica in. È la, così è stata ribattezzata in Spagna dall'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet). Le...

Uragani, verso la nuova categoria di livello 6. Gli scienziati: «Fenomeni sempre più intensi» - Una nuova categoria di uragani sta per essere approvata. Nel 1973, il National Hurricane Center ha introdotto la scala Saffir-Simpson, un sistema ...

Continua a leggere>>

Previsioni meteo, la tempesta sancho porta piogge e freddo in Spagna fino al 1° maggio - Un nuovo fronte meteorologico, la tempesta sancho, sta per investire la penisola iberica. Secondo l'Agenzia Meteorologica Statale spagnola (Aemet), le piogge inizieranno questo venerdì ...

Continua a leggere>>

Meteo, tempesta sancho in arrivo: dove e quando pioverà. Nuovo calo delle temperature, le previsioni fino al primo maggio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Continua a leggere>>