Sugli spalti Già in diecimila a spingere i bianconeri

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sarà uno stadio pieno. Nonostante la promozione a Cesena sia arrivata già da qualche settimana, per l’ultimo appuntamento della stagione, domenica contro il Perugia, i tifosi di casa preparano la festa. La prevendita per Cesena-Perugia, ultima gara della stagione regolare ma soprattutto la partita in cui verrà consegnato aiil trofeo per la vittoria del campionato, è partita con il botto. Nel primo giorno di prevendita, la curva Mare è subito andata sold-out. A tre giorni dalla partita ci sono già quasispettatori prenotati per la gara in programma domenica alle ore 20: ai 6.535 abbonati vanno infatti aggiunti 3.023 biglietti staccati fino a ieri. Va ancora a rilento, invece, la prevendita per il settore ospiti a ieri sera erano una sessantina i tifosi biancorossi che hanno acquistato il tagliando, ma ci sono ancora due giorni: la ...