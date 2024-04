Spending review - tutti i tagli dei vari Ministeri | ecco dove

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il ministro Giorgetti ha chiesto un ulteriore risparmio di 2 miliardi di euro ai suoi colleghi, ma non mancano le difficoltà Prima o poiva arrivare e, puntualmente,la che si fa sentire. Ma bisogna ogni tanto capire come va la, anche e soprattutto perché il ministro Giorgetti ha chiesto ai principali punti di riferimento deidicasteri altri due miliardi di euro disulla spesa discrezionale per il 2024. E per il momento tutto procede per il verso giusto, anche se ogni ministero ha le sue problematiche per accantonare quella cifra. Si pensava che tutto fosse già a posto e in linea con quanto aveva stabilito Draghi dal Def del 2022, anche perché aveva compreso il triennio che andava dal 2023 al 2025, ma ...