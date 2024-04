(Di venerdì 26 aprile 2024) Stando ai tabloid Sua Maestà non starebbe reagendo come sperato alle terapie contro il cancro e il Palazzo avrebbe già apportato delle modifiche al "Menai Bridge", i piani per il funerale del sovrano

"Si stanno preparando al peggio". Paura per Re Carlo III - In ogni caso, ha scritto i sito Tmz, “sembra che tutti sperino per il meglio, ma si stiano preparando al peggio”. Un indizio sul fatto che le cose non starebbero andando per il verso giusto verrebbe ...

Continua a leggere>>

Re Carlo, l'indiscrezione fa paura. Caprarica sbotta: "Elucubrazioni senza senso" - Re Carlo sta molto male, non risponde alle cure e si prepara al peggio. È questa la notizia lanciata da TMZ che sta facendo molto rumore. A ...

Continua a leggere>>

La Mia Auto: tutte - Si svolge dal 25 al 28 aprile. Starter d'eccezione Riccardo Patrese. Rievocazione storica della corsa che si tenne dal 1947 al 1956. Alfa Romeo, Ferrari e Maserati protagoniste ...

Continua a leggere>>