Schiaffi e piatti in aria ai clienti a cena nel ristorante di via Irnerio | 25enne bloccato col taser

(Di venerdì 26 aprile 2024) Bologna, 26 aprile 2024 – E’ entrato in unasiatico di viae ha iniziato ad aggredire le persone sedute ai tavolima anchelanciati. Per questo la polizia ha dovuto utilizzare il '', in dotazione alle pattuglie, per bloccare ilmarocchino che ieri, all'ora di, ha aggredito le persone sedute ai tavoli chiedendo che gli fossero dati 100 euro. Paura e urla quando uno dei cliente è stato colpito con uno schiaffo e ad altri l’uomo ha preso idal tavolo e li ha lanciati in. I gestori del locale hanno chiamato il 113 ma il, che era visibilmente alterato, se l'è presa anche con gli agenti, uno dei quali è stato a sua volta preso a pugni rimediando 7 giorni ...