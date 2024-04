Scacchi Sfida mondiale per il baby Tellarini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lorenzorappresenta l’Italia deglinei Mondiali Rapid & Blitz per cadetti (minori di 12 anni) da ieri in Albania, a Durazzo. Queste due tipologie di torneo si caratterizzano per un gioco particolarmente veloce: 15 minuti a testa nella formula ‘Rapid’ e appena 5 nella Blitz, più un incremento rispettivamente di 5 e di 3 secondi a ogni mossa. Unanellaper ilalfiere del Circolostico forlivese, che ha comunque le carte in regole per ben figurare anche in questo prestigioso contesto.