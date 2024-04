Sbarra - ' Tempi maturi per la nostra legge sulla partecipazione'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Bisogna lasciarsi alle spalle il Novecento, quella stagione è finita"; "E' maturo il tempo per aprire nel nostro Paese una fase nuova, di rigenerazione del rapporto tra capitale e lavoro, tra impresa e lavoratori", dice il leader della Cisl, Luigi, intervenendo alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, a Pescara. "Spero che tutti abbiano capito - continua - che ormai agire in modo unilaterale, soprattutto se ancorati all'antagonismo, al massimalismo, alla contrapposizione, alla ideologia del secolo scorso non porta più da nessuna parte". "Va proprio in questa direzione - ribadisce il leader della Cisl - lo spirito, l'impostazione del nostro progetto di. Vorrei ringraziare a nome di tutta la Cisl il partito Fratelli d'Italia, il gruppo parlamentare per aver da un lato ...