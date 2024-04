Ruote classiche lungo le strade del tartufo

(Di venerdì 26 aprile 2024)che hanno fatto la storie. E che sono un capitolo di storia. A San Miniato sfilerannole vie delche si immergono nella natura più bella, spara e pungente, delle colline e dei boschi che sono un culla del diamante della tavola. E’ la novita del 2024. L’1 e 2 giugno prende il via la prima edizione della manifestazione turistica-culturale, 100 Miglia – Città di San Miniato, organizzata dal Comune di San Miniato, dalla Fondazione San Miniato Promozione e dall’associazione, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risaprmio di San Miniato, riservata ad auto immatricolate entro il 1974 (compreso), con prove di guida su percorsi speciali. Sono attei autentici gioielli a quattroprovenitni da importanti collezioni. Il ...

Ruba una bici elettrica poi scappa: preso dopo un lungo inseguimento in Costiera Sorrentina - Una “tappa di media montagna adatta alle fughe” direbbero gli appassionati di ciclismo, guardando la strada impervia imboccata da un 58enne di origini tunisine. E di fuga si è realmente trattato perch ...

Continua a leggere>>

Celebrare il 25 aprile sulle due ruote - Per celebrare il 25 aprile e l'ottantesimo anniversario della Resistenza, la Federazione italiana ambiente e bicicletta organizza un appuntamento a San Severino Marche per ricordare i molti uomini e d ...

Continua a leggere>>

Moto e viaggi: il meteo nel ponte del 25 aprile - Per i più fortunati, la fine del mese coincide con un lungo ponte nel quale organizzare un viaggio in ... Tra di essi, una buona percentuale di appassionati sceglieranno le due ruote per spostarsi. Ma ...

Continua a leggere>>