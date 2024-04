Rugby Top14 | il finale della stagione 2023 2024 in diretta su TV5 Monde

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’emittente televisiva francese TV5, ma disponibile anche a livello internazionale, trasmetterà inTV dieci partite del campionato diTop 14. Nell’accordo sono comprese anche le fasi finali. In Italia il canale è disponibile attraverso le smart TV, in streaming sul sito, sul digitale terrestre in Valle d’Aosta e gratuitamente sul satellite … L'articolo proviene da Sport in TV.

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Scozia , partita valevole per il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby femminile . Le azzurre, reduci dalla sconfitta contro la Francia, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per riscattarsi e conquistare il secondo successo nel torneo. ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77’ In avanti scozzese, abbiamo ancora una chance. 77’ Stefan decide di andare al piede, non un’ottima idea. 76’ Tenuto scozzese, l’Italia può ripartire, serve un calcio lungo di Rigoni ! 75’ Palla recuperata dalla Scozia su scelta arbitrale rivedibile. 74’ ... Continua a leggere>>

rugby Sei Nazioni Femminile, Duca: «Possiamo battere il Galles. La Federazione ci aiuta per migliorare tutto il movimento» - Un grande sorriso, speranze per il futuro e gli occhi fissi sul Galles. Questo è Giordana Duca, seconda linea classe 1992 dell'Italia Femminile di rugby che sabato 27 ...

"No Ragazze No rugby": 200 atlete si sfideranno sui campi di Paese - L'evento di domenica prossima coinvolgerà atlete provenienti da tutto il Veneto ed Emilia-Romagna delle categorie Under 14-16 e 18 che si sfideranno presso i nostri impianti sportivi ...

rugby L’AQUILA ALLA CONQUISTA DELLA SERIE A: CRESCE L’ATTESA PER LA PARTITA DI DOMENICA AL FATTORI - L’AQUILA – Cresce s spasmodica l’attesa per la partita di domenica alle ore 15.30 allo stadio Fattori dell’Aquila, tra la rugby L’Aquila e la Us Roma, valevole per il campionato di serie B girone 4. A ...

