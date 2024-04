Rivelate del OnePlus Ace 3 Pro le specifiche del display e della batteria

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il marchioha ampliato la sua gamma con i recenti lanci degli smartphoneAce 3 e Ace 3V in Cina. Ora, sembra che stia per svelare presto il nuovoAce 3 Pro, sempre per il mercato cinese. Questo dispositivo è stato oggetto di voci fin dall’inizio dell’anno, con molti dettagli che sono trapelati online. Oggi, il noto ed affidabile leaker Digital Chat Station ha condiviso sulla piattaforma Weibo alcuni dettagli sullechiave di questo prossimo smartphone. Secondo Digital Chat Station, il prossimo smartphoneAce 3 Pro avrà uncurvo BOE 8T LTPO da 6,78 pollici con una risoluzione di 1,5K. La luminosità dello schermo sarà regolabile, il dispositivo sarà alimentato da una grandeda 5800mAh dotata di supporto per la ...