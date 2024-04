Ritorno in Puglia L' ultimo libro di Marco Ferrante è un romanzo giustamente borghese

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Mezzogiorno – lui non diceva mai Sud”. Il protagonista dell’di, “in” (Bompiani), è fissato coi nomi dei luoghi ancora più di me. Anch’io so che Sud, pur essendo meglio del fortunatamente semiestinto Bassa Italia, non va benissimo, sa di sudato, sudicio, suddito, e di appendice di Nord. Però a volte mi sfugge. Quando mi scordo di dire Meridione, Mezzogiorno, Regno di Napoli (quest’ultima definizione è proprio una mia specialità). Oppure semplicemente, Campania, Lucania (anche dire Lucania invece di Basilicata non è una scelta neutra). “in” èe pugliese, com’è giusto che sia in una regione in cui la borghesia resiste più ...