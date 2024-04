Ritorno di fiamma tra i Ferragnez? Gli indizi social che fanno sognare i fan

(Di venerdì 26 aprile 2024) Una foto con Paloma, il golden retriver arrivato in casa dopo la morte di Matilda, che ritrae Fedez mentre lei lo lecca festosamente, e una scritta eloquente: «Miss You», con un cuore spezzato e una faccina che piange. E' stato questo il messaggio del rapper, che nelle stories di Instagram sorprende i fan postando un'immagine 'nostalgica' della vita quotidiana quando era ancora in casa con la sua famiglia e con la moglie Chiara Ferragni. Una foto che non è usuale e che fai fan che sperano ancora in unditra i due. Come se non bastasse, poco dopo è Chiara Ferragni a postare, nelle sue stories, un video in cui, senza parlare o aggiungere didascalie, accarezza dolcemente lo stesso cagnolino. Dopo la rottura tra i due, della cagnolina color miele si erano perse le tracce, tanto da far sorgere in più di un ...

Grande Fratello , è ritorno di fiamma . E la notizia arriva da un altro ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini che, con le ultime Storie Instagram dove appunto ritrae i due ex fidanzati di nuovo insieme, fa sapere: “Alla fine ci siamo riusciti”. Bisogna fare un passo indietro, a ... Continua a leggere>>

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, due dei concorrenti più discussi nel bene e nel male hanno avuto nella casa del Grande Fratello, un rapporto di amore-odio, dove ad un certo punti si sono allo ntanati, per poi riavvicinarsi negli ultimi giorni del reality. Anche i fan (i Beabaldi) speravano in ... Continua a leggere>>

Fedez triste per Paloma, Chiara Ferragni "risponde" con un video. E i fan sognano - Fedez pubblica una foto di Paloma, il golden retriever arrivato in quella che era casa Ferragnez dopo la morte di Matilda, e qualche ora dopo fa lo stesso anche Chiara Ferragni. Basta questo per far..

Continua a leggere>>

Juventus, ritorno di fiamma per il bomber in prestito: che occasione - La Juventus pensa ai colpi per rinforzarsi per la prossima stagione, può arrivare un attaccante già seguito in passato in prestito ...

Continua a leggere>>

Calciomercato Fiorentina, ritorno di fiamma viola - Visualizzazioni: 1 Calciomercato Fiorentina, la società gigliata starebbe pensando di tornare su un obiettivo cercato già a gennaio. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina ...

Continua a leggere>>