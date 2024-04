Rimini - continua così La squadra non è sazia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Ora lavoriamo per andare più avanti possibile". C’è la gara con il Gubbio, ultimo impegno della regular season, alle porte. Ma ovviamente ilha già lo sguardo rivolto verso i playoff. Quegli spareggi per la serie B che i biancorossi si sono guadagnati con una giornata d’anticipo, grazie al successo di domenica al ’Neri’ contro la Virtus Entella. Obiettivo raggiunto, ma Matteo Gorelli non è sazio. "Lo volevamo tutti, ne avevamo bisogno, abbiamo ritrovato la vittoria e siamo contentissimi – dice il difensore toscano pensando al secondo traguardo di stagione raggiunto – Ma ottenuto questo obiettivo, non abbiamo intenzione di fermarci". Con l’Entella è stata gara dura. Con i liguri pronti a vender cara la pelle per mettere in tasca i punti della tranquillità pensando alla salvezza. Un lampo di Lamesta ha messo le cose a posto in novanta minuti evidentemente tesi e ...