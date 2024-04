Re Carlo starebbe molto male - ecco cosa sappiamo

(Di venerdì 26 aprile 2024) secondo quanto emerso da fonti vicine a Buckingham Palace Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni, le condizioni di salute di red’Inghilterra non sarebbero ottimali. A far uscire la notizia sarebbero state delle fonti vicine a Buckingham Palace riportate da TMZ, che scrive: “La situazione sta precipitando”.sta “”, dicono le fonti. Inoltre, il corrispondente reale Tom Sykes ha dichiarato al Daily Beast: “Parlando con gli amici del re nelle ultime settimane riguardo alla sua salute, la risposta più comune è stata un abbassamento della voce di mezza ottava o giù di lì, seguito dalla cupa e prolungata dichiarazione: ‘Non va bene'”. Sempre secondo il corrispondente “Gli amici di famiglia e gli addetti ai lavori sono sinceramente sconvolti dalla prospettiva che il Regno Unito possa perdere il ...

Ancelotti disse: "Se stasera De Laurentiis mi chiama, firmo per i prossimi 10 anni" - Il tecnico carlo Ancelotti era così felice di stare a Napoli da sognare di restare a lungo nel capoluogo campano.

Continua a leggere>>

"Re carlo sta molto male, avanti con i piani per il funerale": le fonti da Londra - C'è forte apprensione nel Regno Unito per le condizioni di salute di Re carlo. Il sovrano, malato di tumore, non si vede quasi più nelle occasioni pubblich e e secondo fonti vicine a Buckingham Palace ...

Continua a leggere>>

I principi William e Kate hanno chiesto a Harry e Meghan di portare i loro figli in visita a Londra - Secondo il Mirror i i principi di Galles starebbero pianificando una riunione di famiglia con fratello e cognata, anche per permettere ai bambini di giocare insieme ...

Continua a leggere>>