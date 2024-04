Questi orecchini sono l’ossessione di celebrities e influencer | costano meno di 10 euro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 aprile 2024) Impazzano già da qualche mese, e ormai è impossibile non notarli nelle tantissime condivisioni social e negli scatti rubati dai paparazzi alle star: sì, stiamo parlando deglia forma di goccia, un vero must have per la stagione primavera-estate. Il loro design è diventato iconico nel giro di pochissimo tempo e se ne posgià trovare diverse varianti, così da adattarsi ad ogni esigenza. Scopriamo leche non ne posfare ae i modelli più belli da acquistare online.a forma di goccia: le star che li indossano In origine è stata Bottega Veneta a lanciare degli splendidia forma di goccia, ormai un paio di anni fa: la versione maxi, in particolar modo, ha conquistato le star, subito seguita dalla versione mini, più ...