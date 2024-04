Quando e a che ora si gioca Sinner-Sonego? Programma e orario della partita

(Di venerdì 26 aprile 2024)e a che ora siil derby azzurro? Ecco, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, quarto ‘Mille’ stagionale, il secondo su terra rossa. Per Jannik si tratterà dell’esordio nel torneo visto che ha potuto beneficiare di un bye al primo turno in quanto testa di serie numero uno (per la prima volta in carriera un Masters 1000, in virtù del ritiro di Djokovic).ha invece giàto una, superando in due set il veterano Richard Gasquet e guadagnandosi così il derby.E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Le sfide tra Jannik e Lorenzo sono ormai un habitué a livello Atp. Basti pensare che lo ...

Sinner all’Atp di Madrid: derby con Sonego al secondo turno. Quando gioca e il tabellone della testa di serie n. 1. - Jannik Sinner è pronto al debutto sulla terra rossa di Madrid, dove sarà per la prima volta in assoluto la testa di serie numero uno grazie al ritiro di Novak Djokovic. Come tutte le teste di serie, l ...

Sinner vs Sonego a Madrid: orari e come seguire il match in diretta TV e streaming - Vuoi sapere quando Jannik Sinner scenderà in campo contro Lorenzo Sonego all'ATP di Madrid Ti forniamo tutte le informazioni necessarie per non perdere questo atteso match.

Grandi Letture: vai alla sezione - Jannik e Lorenzo si affrontano a Madrid per la quinta volta: il loro è un rapporto quasi fraterno, insieme hanno guidato l'Italia in Coppa Davis, ma quando il destino li mette ...

