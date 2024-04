Putin e l' abbraccio o stritolamento? di Xi | cosa comporta una Russia asiatica Kiev distrugge un elicottero militare a Mosca

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di venerdì 26 aprile 2024) Mentre l’America torna a premere sulla Cina, il tema dello scivolamento diverso Oriente è in primo piano. Ma a che punto è davvero il rapporto tra i due Paesi?Mentre l’America torna a premere sulla Cina, il tema dello scivolamento diverso Oriente è in primo piano. Ma a che punto è davvero il rapporto tra i due Paesi?Mentre l’America torna a premere sulla Cina, il tema dello scivolamento diverso Oriente è in primo piano. Ma a che punto è davvero il rapporto tra i due Paesi?