Primo vaccino personalizzato contro melanoma a pazienti Uk, al via test - Obiettivo istruire il sistema immunitario a riconoscere ed eliminare eventuali cellule tumorali, per evitare che il cancro ritorni. La promessa E' quella di dimezzare i rischi ...

Continua a leggere>>

Cancro, oncologo: "Tre anni per vaccino mRna contro melanoma" - "Sono convinto che il vaccino a mRna contro il melanoma arriverà con certezza a una registrazione. I tempi non saranno lunghi, c'è uno studio registrativo in corso, ma ci vorranno almeno 3 anni". Lo s ...

Continua a leggere>>

Quali vaccinazioni per un viaggio in Madagascar ad agosto - Gentile Lettrice, per una consulenza completa e personalizzata, che valuti le effettive esigenze e possibilità di immunizzazione e profilassi in relazione alla destinazione di viaggio e al programma d ...

Continua a leggere>>