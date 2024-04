Prato - aggredita ai giardini in pieno giorno | arrestato uomo di 37 anni

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 - Ha aggredito inuna donna, cercando di approfittare di lei, in un giardino pubblico nel centro dima è stato notato e bloccato dalla polizia. Un 37enne pakistano, non in regola con il permesso di sog, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato cosìin flagranza per violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, di origine cinese, è stata accompagnata in ospedale dove ha ricevuto tre giorni di prognosi. Il 24 aprile, intorno alle 14:15, transitando nella centrale piazza Mercatale gli agenti di una volante hanno notato aiune una donna avvinghiati con lei che cercava di liberarsi ...

