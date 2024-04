Poste Italiane - rinnovata la flotta Già in pista 27 800 mezzi green

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sul fronte della mobilità,si è impegnata nella sostituzione dell’intero parco veicoli con modelli di nuova generazione a propulsione elettrica, ibrida ed endotermica a basse emissioni. L’obiettivo è sostituire entro il 2024 l’interae arrivare a 27.800 mila veicoli a ridotto impatto ambientale riducendo così del 40% le emissioni inquinanti. "Dal punto di vista dell’impatto ambientale – dice l’ad diMatteo Del Fante (in foto) – abbiamo preso degli impegni precisi con il lancio del piano. E quindi andremo ancora più veloci di Parigi nel raggiungere gli obiettivi di emissioni: avremo il 40% di riduzioni delle emissioni di tutta la nostraentro il 2024, e continueremo a usare le rinnovabili per alimentare tutti i centri di smistamento, le ...

Bergamo . Si rinnova anche quest’anno la partecipazione di Poste Italiane alla Giornata mondiale della Terra (Earth Day) con una serie di interventi concreti messi in campo dall’Azienda in provincia di Bergamo a favore della sostenibilità ambientale e di uno sviluppo eco-compatibile. Nel percorso ... Continua a leggere>>

Poste Italiane parteciperà anche quest’anno con uno stand filatelico al Comicon International Pop Culture Festival, il Salone internazionale del Fumetto, in programma a Napoli da oggi al 28 aprile, alla Mostra d’Oltremare di Napoli . Per l’occasione è stata realizzata una cartolina filatelica che ... Continua a leggere>>

CAP Brugherio: ecco il codice di avviamento postale di Brugherio – Il Dunque - Brugherio, situata nella provincia di Monza e Brianza in Lombardia, è identificata dal codice di avviamento postale (CAP) 20861. Questo codice è essenziale per garantire la corretta consegna della pos ...

Continua a leggere>>

CAP Brindisi: ecco il codice di avviamento postale di Brindisi – Il Dunque - Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Brindisi rappresenta un elemento cruciale per la corretta distribuzione della posta nella città e nelle zone circostanti. Questo codice numerico, composto da c ...

Continua a leggere>>

Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie: alla scoperta dei treni storici e turistici in Italia - Il 4 e 5 maggio è in calendario la Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie: una buona occasione per (ri)scoprire i treni storici e turistici In Italia.

Continua a leggere>>