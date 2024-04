Positivo per 613 giorni - muore a 72 anni dopo quasi due anni di degenza da Covid | è il caso più lungo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un 72enneduedi(613di positività ininterrotta) : è ilclinico riferito al Congresso della European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) a Barcellona da Magda Vergouwe della Amsterdam University Medical Center. Gli esperti hanno spiegato che la persistenza dell’infezione ha portato all’insorgenza di una variante nuova altamente...

SALGAREDA (TREVISO) - Sono entrati nell'appartamento in cui viveva da sola dopo aver forzato la porta di ingresso. Nessuno infatti aveva risposto al campanello. E quello che temevano purtroppo si...

A Novara una studentessa di 14 anni è sparita è scomparsa dopo essere uscita di casa per andare a scuola dove però non è mai arrivata. La ragazzina manca da casa da mercoledì scorso. L'articolo Esce di casa per andare a scuola ma fa perdere le tracce : studentessa di 14 anni scomparsa da giorni ...

Del piccolo Arian, un Bimbo tedesco di 6 anni , non si hanno notizie da lunedì 22 aprile. Il bambino, affetto da autismo, stava giocando nel giardino della sua casa nella cittadina di Elm, quando i suoi genitori l' hanno perso di vista per pochi minuti ed è sparito. "Arian riesce a malapena a ...

Prato, aggredita ai giardini in pieno giorno: arrestato uomo di 37 anni - Prato, 26 aprile 2024 - Ha aggredito in pieno giorno una donna, cercando di approfittare di lei, in un giardino pubblico nel centro di Prato ma è stato notato e bloccato dalla polizia. Un 37enne pakis ...

Ultimi giorni per comprare la «vecchia» Ypsilon, prima della pensione. Tutto sulla Lancia dei record - L'utilitaria che ha costantemente svettato nelle classifiche di vendita in Italia è arrivata alla fine della sua carriera e ci sono sconti ed offerte interessanti ...

Roma, spacciatore si rifiuta di regalare una dose di droga al cliente: preso a bastonate, poi si vendica con le forbici - Risolto il caso del pregiudicato ucraino di 38 anni soccorso lunedì notte in via La Spezia, vicino alla fermata della metropolitana. A colpirlo un 28enne bengalese che la polizia ha trovato in una bar ...

