Pistola alla testa al guidatore mentre torna a casa | in un video la violenta rapina a Scampia

Violenta rapina in centro a Casoria: una donna afferrata per i capelli e pestata a sangue. Necessario il trasporto immediato in ospedale Ieri pomeriggio a Casoria, una donna è stata avvicinata ad un uomo a bordo di un auto mentre stava passeggiando, l’uomo è poi sceso dall’auto strattonando ...

Continua a leggere>>

Rapina con aggressione in casa nella zona di San Felice Circeo, nella provincia di Latina: anziana signora ricoverata a Terracina. Rapina in abitazione a San Felice Circeo: Carabinieri arrestato la malvivente – Ilcorrieredellacitta.comRapina in abitazione con aggressione nel Comune di San Felice ...

Continua a leggere>>