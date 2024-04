(Di venerdì 26 aprile 2024) Il valzer dellepresso lestatali deve ancora iniziare, ma si preannuncia con numeri: nei prossimi mesi riguarderà 694 persone, per 154 Organi sociali (89 CdA e 65 Collegi sindacali) di 122. Delle 122 Società, 19 sono a controllo diretto e 103 a controllo indiretto. Fra le 694 persone da nominare, 424 sono Consiglieri e 270 Sindaci. E’ quanto merge dalla Settima edizione dell’analisi del Centro Studi CoMar sul governo di tutte ledello Stato. Quali sono le controllate dirette Fra le controllate dirette e indirette del MEF si segnalano Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Invitalia, oltre a Invimit, Rai, FS Italiane, Anas, GSE – Gestore dei Servizi Elettrici, Cinecittà, Eur SpA, Fintecna, Open Fiber. Vi sono poi una serie di società “quotate”, come ...

partecipate pubbliche: toto poltrone da record - Secondo l’Ufficio Studi CoMar, nei prossimi mesi riguarderà 694 persone, per 154 Organi sociali (CdA e Collegi sindacali) di 122 partecipate ...

Continua a leggere>>

Fondazione Crt, Bima replica a Palenzona: “Venuta meno la fiducia”. Ora si cerca un tandem - «Quello che più mi dispiace è che si approfitti di questa circostanza per impartire lezioni di superiorità morale o per tirare in ballo a sproposito l’etica e la legalità». Caterina Bima, vicepresiden ...

Continua a leggere>>

Inail, insediato il nuovo cda: la maggioranza cerca un accordo sul direttore generale - Archiviata la pratica della direzione generale Inps con la scelta di Valeria Vittimberga, il governo prova a chiudere anche la partita dell’ente assicurativo: sullo sfondo il rischio di un braccio di ...

Continua a leggere>>