Papa Francesco andrà al G7 - l’annuncio di Meloni | parteciperà ai lavori sull’intelligenza artificiale

Bergamo. Sono in corso in questi giorni i Lavori di sistemazione dell’asfalto e dei marciapiedi di via San Francesco d’Assisi. Il Comune di Bergamo ha iniziato a intervenire sui marciapiedi della via e, una volta completati, provvederà al rifacimento della carreggiata stradale. La fine ...

Continua a leggere>>

Terracina, 15 aprile 2024 – Procede l’iter per la messa in sicurezza del Parco della Rimembranza che porterà alla riapertura di via San Francesco a Terracina. È in corso infatti la conferenza dei servizi decisoria per acquisire i pareri e i nulla osta necessari dagli enti preposti, considerati i ...

Continua a leggere>>