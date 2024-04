Pagani - spaccio di droga | arrestato il responsabile

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nel rispetto della presunzione di innocenza e rimarcando che eventuali giudizi di responsabilità potranno derivare unicamente da pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che lo scorso 24 aprile personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nel corso di attività volte al controllo economico del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dellodelle sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un cittadino paganese trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso dell’attività i Baschi Verdi della Compagnia di Scafati hanno sequestrato un quantitativo di circa 300 gr di hashish, 6 gr di cocaina e 5 gr di crack. Tale operazione ha tratto origine dal controllo e dal monitoraggio di un soggetto pluripregiudicato, ripetutamente notato in atteggiamenti e movimenti sospetti nei ...