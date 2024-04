Ora inizia il combattimento - Vannacci in campo Il retroscena sulla candidatura

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il generale Robertoè ufficialmente candidato alle elezioni europee nelle liste della Lega di Matteo Salvini. Il militare nel corso della puntata di venerdì 26 aprile di Un giorno da pecora, su Radio 1 Rai, ha risposto alle domande di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro e ha raccontato di aver detto sì al leader del Carroccio soltanto qualche giorno fa dopo aver valutato a lungo. "Della miase ne parla tanto quindi un certo effetto l'ha suscitato. Io non sapevo davvero se mi sarei candidato, ci ho pensato molto, mi ha convinto mia figlia. Quando ho deciso? Negli ultimi giorni, forse tre giorni fa. Con Salvini ci eravamo già parlati e gli ho confermato la mia scelta via messaggio. Lui si è detto molto contento della mia decisione", ha dettocorrerà ovunque: "Io capolista in tutte ...

Non c'è stato alcun " input dell'autorità politica" nella sospensione per 11 mesi del generale Roberto Vannacci , giunta al termine di un iter disciplinare avviato ormai sei mesi fa a seguito dell'uscita del libro Il mondo al contrario. A chiarire che la sanzione comminata a Vannacci è un atto ...

vannacci candidato, il sarcasmo del ministro Crosetto: "Una scelta win-win. Per lui, per la Lega e per l'esercito" - Alla fine vincono tutti secondo Guido Crosetto: "Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l' esercito ". Il ministro della Difesa commenta così, per nulla sorpreso, l'annuncio uffi ...

