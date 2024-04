Ora fuori anche lui Isola dei Famosi - dopo Pietro Fanelli si invoca un altro addio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sempre più caos all’dei. Undi un naufrago potrebbe esserci nelle prossime ore,il ritiro ufficiale di. Quest’ultimo ha salutato il resto dei compagni di avventura, si è messo a bordo della barca che lo ha trasportato via e ora è pronto per fare rientro in Italia. E proprio sul poeta sonouscite delle voci poco carine. Infatti, ha lasciato l’deiperché non si sentiva più a suo agio. Ma l’di questo naufrago potrebbe celareè stato accusato di aver sfruttato il programma solo per avere visibilità e, una volta ottenuta, se ne sarebbe andato. Ma ora si sta ...