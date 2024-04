Omicidio Cerciello - assolto in appello il carabiniere che bendò Hjorth Il legale | Ristabilita la fiducia nella giustizia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 aprile 2024) È statoinil maresciallo dei carabinieri Fabio Manganaro, imputato per il bendaggio di Christian Natale, uno dei cittadini americani condannati per l’del vice brigadiere MarioRega. Lo ha deciso la prima Corte d’di Roma con la formula perché “il fatto non costituisce reato”. In primo grado, Manganaro era stato condannato a due mesi con l’accusa di “misura di rigore non consentita dalla legge”. La sentenza è stata decisa dai giudici della I sezione della Corte d’della Capitale. In primo grado Manganaro aveva avuto due mesi di pena, con pena sospesa. E’ stata accolta, in sostanza, la richiesta del pg. Il reato contestato era quello di “misura di rigore non consentita dalla legge”. Gabriel Natale ...