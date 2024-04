Nostalgia 90 e Gigione - le nuove date dopo lo stop pioggia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPiccolo cambio di programma nell'ambito dei festeggiamenti del patrono San Marco Evangelista al Comune di Manocalzati, a causa delle avverse condizioni meteo di questi giorni. Il Comitato Festa ha optato posticipare il concerto di90 che,rispetto alla prima data prevista del 24 aprile, è invece atteso per questa sera, venerdì 26 aprile, sempre con ingresso libero a Piazza Sullo. L'altrettanto attesissimo concerto di, invece, non si è più tenuto ieri, nel giorno clou di San Marco, ma si terrà domani, sabato 27 aprile, sempre con ingresso libero dalle 21:00 a Piazza Sullo. Il Comitato festa chiama ad una grande partecipazione per un finale in grande stile dei festeggiamenti in onore dell'amatissimo Santo Patrono.