Neonato con grave cardiopatia trasferito al Bambino Gesù dall’Inghilterra | operato due volte

(Di venerdì 26 aprile 2024) Undi meno di un mese, nato con una “gravissima malformazione cardiaca” è statodal Regno Unito a Roma per essere curato all’ospedale pediatrico. Il piccolo, già sottoposto oggi a un doppio intervento, è stato trasportato con un volo C130 dell’Aeronautica Militare attrezzato per le emergenze sanitarie, atterrato ieri pomeriggio a Ciampino. Trasportare il bimbo dal Bristol Royal Hospital for Children a Roma “ha richiesto un’articolata organizzazione”, spiega Palazzo Chigi. Il caso, “complesso e delicato” è stato “tra i primi nel suo genere per pazienti così piccoli e cosìmente malati”. Una notizia a lieto fine per il piccolo D.M: in Inghilterra avevano consigliato ai genitori di abortire. Ma mamma e papà non hanno mai pensato nemmeno per un secondo di prendere ...