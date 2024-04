Napoli Calzona | Prendiamoci le responsabilità e fuori l’orgoglio

(Di venerdì 26 aprile 2024) Le parole di Francesco, tecnico del, in conferenza stampa in vista della partita dei partenopei con la Roma Francescoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida delcon la Roma. Di seguito le sue parole. PARLA IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE – «Non è una conferenza stampa pre-partita, non le

Calzona ritrova la parola prima di Napoli-Roma . Oggi alle 13 la conferenza stampa dell’ alle natore del Napoli in vista della partita casalinga contro la Roma, in programma sabato alle ore 18. Il Napoli deve ritornare alla vittoria dopo la sconfitta contro l’Empoli. Quello con la squadra di De Rossi ... Continua a leggere>>

Calzona ritrova la parola prima di Napoli-Roma . Oggi alle 13 la conferenza stampa dell’allenatore del Napoli in vista della partita casalinga contro la Roma, in programma sabato alle ore 18. Il Napoli deve ritornare alla vittoria dopo la sconfitta contro l’Empoli. Quello con la squadra di De Rossi ... Continua a leggere>>

Diretta testuale della Conferenza stampa di Francesco Calzona a due giorni d alla sfida contro la Roma, valida per la 34ª giornata del campionato di serie A e in programma domenica alle ore 18. Calzona : “Anno particolare e chi è arrivato non ha inciso. Il Napoli ha dei problemi. Lo ha detto ... Continua a leggere>>

FOTO SLIDE NM - napoli-Roma, l’uscita di calzona dalla sala stampa dopo la conferenza - napoli - Ecco il focus di "napoli Magazine", sull'uscita di Francesco calzona, allenatore del napoli, dalla sala stampa dopo la conferenza pre-match contro la Roma. Visualizza questo post su Insta ...

Continua a leggere>>

napoli, calzona: “Contro la Roma voglio orgoglio. Non ci sto a finire la stagione con questo atteggiamento…” - "Per la Champions il nostro futuro non dipende solo da noi ma anche dagli avversari. Dobbiamo ragionare partita per partita. Vediamo che viene fuori".

Continua a leggere>>

napoli-Roma, calzona in conferenza stampa: «Il ritiro non è punitivo, domenica voglio il carattere» - A oltre un mese dall'ultima volta, riecco Francesco calzona, preciso e puntuale nel suo appuntamento pre napoli-Roma. L'allenatore azzurro non ha alibi, non ne ha nemmeno ...

Continua a leggere>>