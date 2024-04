MotoGP - Marc Marquez verso Jerez | Sostituiremo la leva del fren - serve qualcosa di diverso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024), dopo aver saltato la conferenza stampa piloti ufficiale del giovedì a causa di un evento concomitante, ha poi avuto modo di parlare con i media alla vigilia della prima giornata del weekend dide la Frontera, sede del Gran Premio di Spagna 2024, quarto appuntamento stagionale del Mondiale. Il fuoriclasse di Cervera ha annunciato un cambiamento sulla sua Ducati GP23: “In Texas non è finita come mi aspettavo, ma eravamo là davanti con una bella grinta. Il primo obiettivo qui sarà centrare il Q2 direttamente dal venerdì. Il team ha lavorato tantissimo questa settimana, abbiamo diverse prove da fare. In primisladelo,di di“. Sempre ai microfoni di Sky ...